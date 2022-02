Staranował kilkanaście aut w centrum Szczecina! Rajdowiec na podwójnym gazie w areszcie

Trzy miesiące aresztu - taką karę otrzymał we wtorek od sądu w Szczecinie kierowca bmw, który w minioną sobotę w godzinach wieczornych wsiadł za kółko po wypiciu alkoholu i staranował kilkanaście aut zaparkowanych na ulicach centrum miasta. Za czyn, którego się dopuścił, grozi mu nawet do ośmiu lat więzienia.

Kierowca został zatrzymany przez mundurowych po pijackim rajdzie i porzuceniu srebrnego bmw na parkingu przy ul. Piastów.

- Do zdarzenia doszło w sobotę, w godzinach wieczornych. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że nietrzeźwy kierowca taranuje pojazdy zaparkowane na terenie śródmieścia. Policjanci, którzy przybyli na miejsce potwierdzili ten fakt. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Oprócz zniszczonych pojazdów, nikomu nic się nie stało - informuje mł. asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Prowadzimy postępowanie w sprawie uszkodzenia kilkunastu pojazdów, sprawę bada również prokuratura.

Na wniosek prokuratora we wtorek odbyło się postępowanie aresztowe przed szczecińskim sądem.

- Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut, iż znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadząc samochód osobowy sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym - mówi Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Prokurator, po wstępnych czynnościach procesowych, wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie kierowcy. Sąd podzielając jego argumentację, przychylił się do wniosku prokuratora i we wtorek zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Pijacki rajd pirata drogowego zakwalifikowano z art. 174 par. 1 i art. 178 a Kodeksu karnego. Konsekwencje jego wyczynu mogą przełożyć się na karę więzienia - sąd może zasądzić od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

(kel)