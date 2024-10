Pijana 18-latka jechała pod prąd. Prawdziwa niespodzianka kryła się jednak w bagażniku

To jest efekt lansowania lewackiej ideologi ,,robta co chceta,, . Lekceważenie prawa i przepisów wsrod społeczeństwa stało się modne. W Polsce obecnie bezkarnie lamane jest prawo i przykład idzie z góry.A kto mi zabroni. Mam nadzieje ze wolne sady właściwie ocenia te przestępstwo bez okolicznosci łagodzących i wydadzą sprawiedliwy i surowy wyrok.Brawo policja byc moze uratowaliście komuś zycie. Tak trzymać.

Kilka razy w różnych artykułach podano, że to czy tamto zrobił obywatel Polski. Brak podanego obywatelstwa oznacza definitywnie, że osoba nie jest z Polski. Na 99% można się założyć, że to kolejna uciekinierka wojenna, a poprawność polityczna nie pozwala na nazywanie problemu po imieniu

no to sie popisala

Rejestr powinien obejmować także osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności umysłowej. Jeżeli w orzeczeniu pisze że uczeń ma kłopoty z koncentracją, wolnym myśleniem, jest agresywny itp, to powinien mieć zakaz przystępowania do nauki jazdy.

@%

2024-10-22 11:43:16

tylko czy taki dożywotni zakaz spowoduje, że mózg takiego człowieka nie pozwoli mu wsiąść za kierownicę ? bo mam ogromne wątpliwości po ostatnich przypadkach i to osób w różnym wieku po sądowym zakazie. Jedyne co może by pomogło, to świadomość, że następny taki wybryk skończy się "całkowitą utylizacją" takiego człowieka nieprzystosowanego do życia społecznego.