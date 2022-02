Szczecińska policja ostrzega: Nie wierz w takie historie!

Przekonani, że pomagają, wyrzucają w worku przez balkon oszczędności swojego życia obcej osobie. Zmanipulowani podstępnymi socjotechnikami mają jeden cel – uchronić krewnych przed rzekomymi konsekwencjami w wymyślonej przez przestępców historii. Szczecińscy seniorzy nadal są w niebezpieczeństwie. Na ich pieniądze i kosztowności czyhają oszuści. Bądźmy czujni i ostrzeżmy swoich bliskich.

Oszuści, także w Szczecinie, wciąż wyłudzają pieniądze od starszych ludzi metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na oficera CBA”, „na pracownika banku”, modyfikując sposoby działania i wymyślając kolejne historie. Telefonują do ofiary i w podstępny sposób, podczas rozmowy uzyskują informacje o stanie posiadania, wieku, imionach krewnych. W ten sposób seniorzy wpadają w ich sieć i zaczynają grę według zaplanowanych przez oszustów reguł.

– Dla uwiarygodnienia swojej legendy oszuści uciekają się wręcz do teatralnych gestów – płaczą do słuchawki, krzyczą, żądają przekazania pieniędzy, wytwarzając jednocześnie poczucie konieczności podjęcia decyzji tu i teraz – relacjonują funkcjonariusze policji. – Każda sekunda zwłoki, według osoby po drugiej stronie słuchawki, spowoduje nieodwracalne konsekwencje dla rzekomego wnuczka czy innego członka rodziny, który najczęściej według legendy oszustów wpadł w tarapaty i aby się wykupić, potrzebuje dużej ilości gotówki. To są bardzo sprytnie opracowane działania, oparte na sztuczkach socjotechnicznych. Najlepszym sposobem na uniknięcie stania się ofiarą przestępców jest wiedza, co zrobić, kiedy taki telefon odbierze którykolwiek członek naszej rodziny.

Pamiętajmy:

Policjanci ani żadni funkcjonariusze innych służb nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy czy też danych konta osobistego w banku i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon, bądź pewien, że dzwoni oszust! Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł! Natychmiast poinformuj o tym policję.

Jeżeli ktoś dzwoni i twierdzi, że jest naszą rodziną, bądź przedstawicielem służb państwowych, weryfikujmy te informacje. Aby to zrobić, rozłączmy połączenie i po upewnieniu się, że w słuchawce jest wolny sygnał, zadzwońmy pod numer członka rodziny lub numer alarmowy służby., na który powoływał się nasz rozmówca.

Zwracajmy również uwagę na to, aby nigdy nie przekazywać osobom, których nie znamy, naszych prywatnych numerów telefonów komórkowych, adresu zamieszkania, numerów kont bankowych itp. Tego rodzaju informacje mogą zostać wykorzystane przez oszustów.

Bardzo ważną sprawą jest również to, aby nie zgadywać personaliów osoby, która do nas dzwoni i stanowczo żądać przedstawienia się rozmówcy. Oszuści bardzo często podszywają się pod dane personalne osób, które wcześniej zostały im wyjawione przez samych pokrzywdzonych.

oprac. (gan)