Podwyżki są, raportu z konsultacji brak. Sprzeciw radnych PiS

Głosowanie nad wprowadzeniem podwyżek odbędzie się na przyszłotygodniowej, wtorkowej sesji Rady Miasta 29 października. Radni PiS są im przeciwni. Fot. Karol Ciepliński

Radni Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiają się wprowadzanym w Szczecinie podwyżkom cen w Strefie Płatnego Parkowania. Protestują także przeciwko podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej, podwyżce podatku od nieruchomości i opłaty za wywóz odpadów. Pytają także o zasadność planowanej dodatkowej opłaty w przedszkolach. Swoje stanowisko przedstawili na konferencji zorganizowanej we wtorek w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Radni PiS zwracają uwagę na to, że podwyżki są wprowadzane mimo braku dyskusji nad zmianami. Raport z konsultacji społecznych dotyczących Strefy Płatnego Parkowania wciąż nie ujrzał światła dziennego. Średnia podwyżka cen w komunikacji miejskiej to 43 proc. Podwyżka stawek za parkowanie to średnio 80 groszy.

- Gdzie są wyniki konsultacji społecznych w sprawie SPP? - pyta Krzysztof Romianowski, radny PiS. - Czy leżą w szufladzie u prezydenta Kadłubowskiego? Być może są na tyle niekorzystne dla miasta, że miasto nie chce ich upublicznić. A jeśli są korzystne, to dlaczego dotąd ich nie poznaliśmy? Podczas poniedziałkowej Komisji ds. Budżetu przepchnięto projekt uchwały taki, jaki jest, w ogóle chyba nie uwzględniając konsultacji społecznych.

Maciej Kopeć, radny PiS zauważa, że takie podejście do kwestii konsultacji stawia pod znakiem zapytania ich sens.

- Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu głosowanie odbywało się praktycznie bez głosu dyskusji, bez pytań ze strony radnych Platformy Obywatelskiej - mówi Maciej Kopeć. - Przegłosowali, a dyskutować będą później. To czyni cały ten proces bezsensownym.

(CK)