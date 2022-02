Dachowanie na ul. Granitowej. Korek i nieprzejezdny pas ruchu w kierunku ul. Krygiera

Do niebezpiecznie wyglądającej kolizji doszło we wtorek na ul. Granitowej w Szczecinie. Dachowało auto, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Doktorek 2022-02-15 16:26:00 To rondo to bubel. Jak włączą światła to będą korki jak kiedyś. O wyprofilowaniu przejazdu Zdroje -> Podjuchy to lepiej nie wspominać.

Drogo 2022-02-15 16:10:55 Po pierwsze kiedy skoczą się prace na moscie i wezle Granitowa a po drugie kiedy będą dwie jezdnie i kazda po dwa pasy w przeciwnych kierunkach na trasie od mostu na Rogalicy do węzła z droga a6, s3..

budują, zmieniają 2022-02-15 15:57:58 ..i co z tego? Nic a nic lepiej!!! Łękno.. porażka.. korki na Traugutta... Granitowa .. jak widać i "czuć", Niebuszewo... Torowiska.... Co by tu jeszcze "spiepszyć" , no co? Kasę wydają tylko nie wiadomo po co... A jak nie wiadomo o co chodzi .. to chodzi o pieniądze!!!

rondo 2022-02-15 15:22:49 Rondo jest beznadziejne, widoczność fatalna i chociaż nie zmienia to faktu, że nie trzeba być orłem by je pokonać, to rację przyznać trzeba. Mam za to inne pytanie: po co informujecie o korku w tamtym miejscu ? przecież tam jest permanentny korek :D

Nie ma tygodnia 2022-02-15 14:57:49 by nie dachowało auto... Nie rozumiem tego - czy te samochody teraz maja jakiś defekt że przy miejskich prędkościach dachują?

@Pytanie 2022-02-15 14:54:54 Mam zatem nadzieję, że zostawisz pojazd w domu i będziesz je pokonywał tylko autobusem lub pieszo.

Mieszkaniec 2022-02-15 14:47:53 Tak sie konczy jak gryfino tu jezdzi zamiast patrzec na znaki zatrzymuja sie jak maja pierszenstwo a jada jak maja ustapic pierszenstwa. Juz dwa razy gryfino widzialem w akcji jak widze zgr to juz wiadomo ze cos odwala na skrzyzowaniu

H. 2022-02-15 14:24:56 Do Pytanie: Rondo jest dobre, tylko kierowcy nie potrafią z niego korzystać. Masz lepszy pomysł?