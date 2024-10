Zabytkowe budynki przy ulicy Cegłówki. Sprzedaż zamiast rozbiórki

Przedwojenne osiedle Kolonia Cegłówki na granicy Stołczyna i Skolwina to najnowszy szczeciński zabytek.Fot. Mirosław CIECHANOWSKI

Wbrew pojawiającym się w przestrzeni publicznej informacjom zabytkowe budynki przy ulicy Cegłówki w Szczecinie nie zostaną rozebrane. Zamiast tego miasto planuje ich sprzedaż.

Przedwojenne osiedle Kolonia Cegłówki na granicy Stołczyna i Skolwina to najnowszy szczeciński zabytek. Większość budynków wchodzących w skład zespołu jest w złym stanie technicznym. Wpisanie zespołu do rejestru zabytków gwarantuje, że żaden z obiektów nie zostanie już rozebrany. Wcześniej wyburzono dwa budynki, które były w złym stanie.

Radna Zuzanna Jeleniewska z Koalicji Obywatelskiej wystosowała interpelację do prezydenta Szczecina, w której pyta o przyszłość osiedla. Oto odpowiedź Anny Szotkowskiej, zastępcy prezydenta miasta:

„Zespół budowlany osiedle Kolonia Cegłówka podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, co wyklucza możliwość rozbiórki budynków objętych wpisem do rejestru. Budynki od nr 1 do nr 8 stanowią własność gminy, natomiast budynki nr 11 i 12 są własnością wspólnoty mieszkaniowej. Na tym terenie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zakłada zachowanie kompozycji istniejącego kompleksu”.

W tej chwili trwa przydzielanie mieszkańcom ulicy Cegłówki lokali zastępczych. Następnie budynki zostaną wystawione na sprzedaż.

Osiedle powstało w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Pierwotnie przeznaczone było dla pracowników pobliskiej papierni. Domy zaprojektował architekt Adolf Thesmacher, projektant między innymi dawnego budynku loży masońskiej przy ulicy Swarożyca, późniejszej siedziby Teatru Polskiego. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI