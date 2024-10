Zmiana przystanków „Wodna nż” i „Policka”

W związku z pracami prowadzonymi w obrębie przystanku „Wodna nż” wzdłuż ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie zmieniono lokalizację przystanku dla linii 63, 102, 526. Zmiana będzie obowiązywała do odwołania. Przystanek został przeniesiony o 150 metrów przed skrzyżowanie z ul. Wodną. Podobnie zmiany dotyczą przystanku „Policka”, przy którym zatrzymują się autobusy linii 58, 59, 63, 524. Od środy zostanie on przeniesiony 150 m dalej w kierunku Szczecina. Zmiana lokalizacji będzie obowiązywała do odwołania.

oprac (rj)