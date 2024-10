Młodzież filmowała ustawkę. Jeden z uczniów stracił przytomność

Nierówną walkę filmowała licznie zgromadzona młodzież. Fot. Facebook

Kołobrzeska policja wejdzie do wszystkich szkół podstawowych działających w mieście. Funkcjonariusze z pionu prewencji będą prowadzili w nich pogadanki na temat agresywnych zachowań uczniów i konsekwencji, na jakie się narażają, biorąc w nich udział.

Wizyty w podstawówkach mundurowi uzgodnili z Urzędem Miasta. To pokłosie filmiku zamieszczonego w Internecie, na którym widać, jak dwaj uczniowie jednej z kołobrzeskiej szkół biorą udział w tak zwanej ustawce.

Bójka chłopców prowadzona wieczorową porą była filmowana przez towarzyszących im kolegów, którzy dopingowali walczących do zadawania sobie kolejnych ciosów.

W czasie brutalnego zajścia mniejszy i wyraźnie słabszy uczeń został tak mocno uderzony przez większego napastnika, że upadł na ziemię, tracąc przytomność.

Gdy sprawa wyszła na jaw, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6, na której terenie doszło w godzinach wieczornych do zajścia, zawiadomiła o tym organy ścigania.

Ustalono dane uczestników walki. Starszy to 14-latek, a młodszy to o 4 lata młodszy od niego chłopiec. Policja zebrała i zabezpieczyła dowody i przesłała materiały do Sądu Rodzinnego, który będzie się teraz zajmował sprawą.

Funkcjonariusze postanowili na tym nie kończyć. Jak wspomnieliśmy na wstępie, wkrótce pojawią się w szkołach, aby porozmawiać z uczniami na temat negatywnych skutków prawnych agresji. Osobne działania podejmą także zatrudnieni w placówkach oświatowych pedagodzy i psycholodzy.©℗

(pw)