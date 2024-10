Koszykówka. Porażka Kinga w Lidze Mistrzów [GALERIA] (akt. 1)

Koszykarze Kinga przegrali trzeci z rzędu mecz w Lidze Mistrzów. Tym razem pogromcą wicemistrzów Polski okazała się belgijska Filou Oostende.



King Szczecin - Filou Ostenda 73:84 (17:18, 23:24, 12:19, 21:22)



King: Nicholson 20, Dziewa 14, Myers 13, Mazurczak 9, Meier 7, Brown 4, Kostrzewski 4, Wójcik 0, Kierlewicz 0



Szczecinianie do meczu przystąpili osłabieni brakiem kontuzjowanych Woodarda i Żołnierowicza, a na ławce rezerwowych po raz pierwszy w karierze zasiadła 16-letni Antoni Majcherek. Szczecinianie dobrze weszli w mecz i w I kwarcie prowadzili nawet 7 punktami, ale później inicjatywa należała już do gości z Belgii. Już I kwartę zakończyli prowadzeniem, a w II odsłonie również byli lepsi. King rozbudziła nadzieje kibiców w III kwarcie. Wówczas ponownie wyszedł na prowadzenie, ale kolejne błędy pozwoliły rywalom uzyskać wyraźną przewagę. Goście odskoczyli na ponad 10 punktów i już nie pozwolili sobie wydrzeć zwycięstwa. Kingowi w odwróceniu losów meczu nie pomogła przewaga na tablicach i ponad 20 zbiórek w ataku. Zawodziła skuteczność i rzuty z trzy punkty.



Zdobyte we wtorek 73 punktu to najlepszy dorobek Kinga w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Rywale znów zdobyli jednak ponad 80 oczek obnażając słabości wicemistrzów Polski w defensywie. (woj)



