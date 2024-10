Nowa siedziba Teatru Współczesnego przy Muzeum Narodowym?

- Ta lokalizacja jest tak nęcąca, że nie znam instytucji, która z punktu powiedziałaby, że to niemożliwe. Z drugiej strony potrzebna jest rozwaga. Najpierw musimy mieć informacje, a potem się do nich dostosować i podjąć decyzję.

Z tego, co mówił zastępca prezydenta, wynikało, że inne lokalizacje można by brać pod uwagę, gdyby udało się pozyskać bardzo duże środki zewnętrzne. Na przykład z ministerstwa kultury czy z Unii Europejskiej. Na razie jednak wydaje się to mało realne.

Na dziś najbardziej realna nowa lokalizacja Teatru Współczesnego to działka przy Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego - zdradza zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski. Ale droga do realizacji tej idei jest długa, skomplikowana i pełna znaków zapytania.

Komentarze

cc 2024-10-22 12:28:26 do pani Alicja ............proszę pani, to że lubi pani Teatr Polski, nie znaczy, że Teatr Współczesny powinien zacząć wystawiać sztuki, które pani się spodobają a następnie może sobie budować nową siedzibę. Żałosne. To tak, jakby najpierw musiała pani zachorować na żółtaczkę, by mógł powstać szpital zakaźny. Nie wszystko wszystkim jednakowo się podoba. Nawet ktoś z tytułem doktora może lubić disco a nie rozumieć jazzu. Taka karma...

@Alicja 2024-10-22 12:21:00 Zaletą Teatru Współczesnego jest luz na widowni, gdzie zawsze można się swobodnie zdrzemnąć. Realizacje są tak ambitne, że nawet Fredro okazuje się smutny i depresyjny. Do tego badziewia mamy właśnie dopłacić 800 tys. złotych. Zawieszanie premier nie rozwiąże problemów finansowych placówki - najrozsądniejszym byłoby zawieszenie działalności teatru.

cc 2024-10-22 12:18:50 Nie ulega wątpliwości, że Teatr Współczesny powinien mieć swoją siedzibę. Natomiast , w żaden sposób nie mogę sobie sobie wyobrazić, cytat "Na dziś najbardziej realna nowa lokalizacja Teatru Współczesnego to działka przy Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego ". Jaka to działka jest jeszcze do zabudowy przy Muzeum , chyba że na tyłach Muzeum, od ulicy Jarowita.

bieta 2024-10-22 12:18:02 W pelni sie Zgadzam się z Panią Alicja :)

autentyczność 2024-10-22 11:14:45 autentyczność wymaga by teatr współczesny odrzucał tradycyjne zasady białopatriarchalnej cywilizacji i odrzucał okowy drobnomieszczańskiego konsumpcjonizmu - prawdziwy teatr współczesny nie ma siedziby, jego siedzibą jest ulica, przestrzeń publiczna, świat nie ograniczany barierą z betonu i pustaków, wolność artystyczna bez sztucznych granic, bez ucisku posiadania... tylko taki teatr jest prawdziwy...

Zenek 2024-10-22 10:13:59 Spoko, nie śpieszy się, mamy czas. Teraz i tak tylko plany i wizualki, koncepcje..::))))