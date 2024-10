Muzeum Techniki zaprezentowało nowego stoewera. Chcą aby jeździł po ulicach Szczecina [GALERIA, FILM]

Listy wysyłane w latach 30. ub. wieku do fabryki Stoewera świadczą o tym, że użytkownicy tego pojazdu czerpali przyjemność z jazdy. Fot. Piotr Sikora

Wyprodukowano go w 1935 roku w przedwojennym w Szczecinie. Może się rozpędzić do 90 km/h. Wygląda stylowo. To stoewer R - 150, najnowsze auto w kolekcji Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

- Samochód pokazuje pewną koncepcję, jaką mieli Emil Stoewer i Bernhard junior Stoewer na prowadzenie swojej fabryki - mówił podczas prezentacji auta dyrektor muzeum Stanisław Horoszko. - W 1930 zaczęli bowiem produkować pierwszy w Niemczech samochód, który miał przedni napęd. To był stoewer V 5, jego następcą był stoewer R - 140, trzecim modelem z przednim napędem był właśnie stoewer R - 150. Wtedy pojazdy z przednim napędem to była nowość. Nie każdy miał do nich zaufanie. Trzeba było lat doświadczeń i dobrej opinii kierowców, żeby wszyscy się do tego rozwiązania przekonali.

Dwudrzwiowy kabriolet z czterocylindrowym, rzędowym silnikiem, który trafił do muzeum, przed ponad 20 lat należał do wnuczki Bernharda Stoewera juniora, Jutty Barckmann. Kupiła go w latach 90. ubiegłego wieku, gdy po spotkaniu z Manfriedem Bauerem, autorem Muzeum Stoewera w Wald-Michelbach w Hesji, na nowo zainteresowała się historią rodzinną. Samochód trzeba było odnowić. Jutta Barckmann jeździła nim od 2005 roku. Auto brało udział w zlotach, rajdach turystycznych, także w Stettiner Haff, czyli rajdzie Zalewu Szczecińskiego. Gdy wnuczka Bernharda juniora Stoewera przekroczyła osiemdziesiątkę, zaczęła zastanawiać się, co dalej zrobić z zabytkiem. Szczecińska placówka odkupiła go za 44 tys. euro.

- Chcielibyśmy, żeby ten pojazd czasami wyjeżdżał na ulice Szczecina, być może poprowadzi następną paradę na Noc Muzeów - dodał Stanisław Horoszko.©℗

