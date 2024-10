Opóźnienia na Kolumba nie mają końca. PiS: Nie możemy zapominać o mieszkańcach

Planowany termin zakończenia prac na ulicy Kolumba to grudzień 2024 roku. Nic nie wskazuje jednak aby termin ten udało się dotrzymać - mówią radni PiS i mieszkańcy.

W związku z przebudową ulicy Kolumba w Szczecinie mamy do czynienia z problemami z komunikacją - i to nie tylko tą rozumianą jako miejski transport, ale także komunikacją włodarzy z mieszkańcami - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałek 21 października zorganizowali oni konferencję prasową na placu budowy, w której wzięło udział także dwoje mieszkańców ulicy.

Problemem mieszkańców jest utrudnione dojście do klatek schodowych z uwagi na brak chodników. Skarżą się oni także na to, że ulica jest niebezpieczna dla pieszych. Mimo braku chodników, dopuszczono ruch samochodów. Nie ma także wystarczającego oświetlenia.

- Życie na Kolumba nie należy w tej chwili do komfortowych - mówi pan Ryszard, który mieszka przy tej ulicy. - Trapi nas kwestia przejścia i przejazdu. Część mieszkańców jest zmotoryzowana, część porusza się komunikacją miejską. Po zmroku część ulicy jest całkowicie ciemna. Przechodnie, dzieci i osoby na wózkach muszą poruszać się między samochodami jadącymi często z dużą prędkością. Poza tym mamy wrażenie, że dochodzi do problemu komunikacyjnego między firmami, instytucjami i mieszkańcami. My, jako mieszkańcy, nie jesteśmy informowani o tym, co dzieje się w związku z przebudową.

- Wcześniej mieliśmy informację, że tramwaje mają ruszyć 1 listopada w tym miejscu - mówi Marek Duklanowski, radny PiS. - My będziemy apelować o zwołanie kolejnej komisji poświęconej tym sprawom. Nie możemy zapominać o mieszkańcach. Oni są kwintesencją naszego miasta. Bez mieszkańców miasto nie może się rozwijać, niepotrzebny jest system edukacji czy system transportu publicznego.

Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2021 roku. Nowy, już kolejny termin zakończenia prac, to grudzień 2024 roku. ©℗

Tekst i fot. (CK)