Uniwersytet Szczeciński w międzynarodowym rankingu jako jedyna uczelnia z regionu

Uniwersytet Szczeciński po raz pierwszy został uwzględniony w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Rankings 2025. Wśród 40 polskich szkół wyższych, które znalazły się w rankingu, US jest jedyną uczelnią z Pomorza Zachodniego.

Times Higher Education (THE) to jedno z najbardziej wpływowych źródeł informacji o szkolnictwie wyższym na świecie. THE jest szczególnie znany ze swojego corocznego World University Rankings, który ocenia uniwersytety z całego świata pod kątem różnych wskaźników, takich jak jakość nauczania, badania naukowe, liczba cytowań, umiędzynarodowienie oraz współpraca z przemysłem. Jest on uważany za jeden z tzw. „wielkiej trójki” światowych rankingów uniwersyteckich, obok QS World University Rankings oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU). W ostatnim badaniu wzięło udział ponad 2000 uczelni ze 115 krajów.

W rankingu Times Higher Education Uniwersytet Szczeciński uplasował się w grupie 1501+, co oznacza, że zajmuje pozycję powyżej 1500, a jego klasyfikacja jest współdzielona z innymi uczelniami z Polski. Znalazł się w grupie razem z uczelniami takimi jak Politechnika Białostocka, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Śląski.

Wyróżniającym się elementem pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jest wysoki wskaźnik „International Outlook”, wynoszący 32,2. Wskaźnik ten ocenia stopień umiędzynarodowienia uczelni, uwzględniając liczbę zagranicznych studentów, pracowników oraz współpracę międzynarodową.

Jak mówi Agnieszka Lizak, rzecznik prasowy US: „Znalezienie się w rankingu Times Higher Education otwiera przed uczelnią nowe możliwości, a wyniki te wpłyną na kształtowanie dalszej strategii rozwoju Uniwersytetu. Oprócz głównego rankingu, THE publikuje również szereg innych klasyfikacji, takich jak rankingi według regionów, dziedzin nauki, oraz rankingi młodych uczelni. Dzięki temu rankingowi uczelnie mogą analizować swoje mocne i słabe strony oraz dostosowywać swoje strategie rozwoju, by przyciągać międzynarodowych studentów, pracowników oraz partnerów badawczych”.

