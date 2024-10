Partia Razem przeciwko zmianom. "Porodówki to nie fabryki"

Partia Razem protestuje przeciwko planom resortu zdrowia w sprawie likwidacji porodówek. Apeluje o wysłuchanie strony społecznej i przestrzega przed konsekwencjami krótkowzrocznej polityki rządu.

Działacze Partii Razem chcą zapobiec konsekwencjom reformy Ministerstwa Zdrowia, które chce likwidować sale porodowe tam, gdzie rocznie rodzi się mniej niż 400 dzieci. Jeśli plany resortu wejdą w życie, to sytuacja ciężarnych kobiet będzie dramatyczna, a oddziały ginekologiczno-położnicze przepełnione. Zdaniem partii wpłynie to bardzo negatywnie na standardy opieki okołoporodowej, a w konsekwencji także na liczbę urodzeń w naszym kraju.

- W naszym województwie zamknięto by porodówki w Świnoujściu, w powiecie stargardzkim, gryfickim, świdwińskim, białogardzkim i wałeckim - mówiła na poniedziałkowej (21 października) konferencji prasowej Sara Jawad z zarządu okręgowego Partii Razem Szczecin. - Porodówka to nie fabryka. Zamknięcie ich tylko dlatego, że nie rodzi się tam wystarczająca liczba dzieci, to nie jest dobry plan na politykę ochrony zdrowia. Nie przyczyni się to ani do poprawy sytuacji demograficznej w naszym kraju, ani nie wpłynie pozytywnie na sytuację kobiet w tych powiatach, w których te porodówki się zamkną. Gdybyśmy mieli mniejszą ilość chorób onkologicznych, nie zamykalibyśmy oddziałów onkologicznych.

Zdaniem działaczki radykalnie obniży się także poziom standardów opieki okołoporodowej, a w efekcie cały rządowy plan doprowadzi do prywatyzacji tej opieki (tak, jak stało się na przykład ze stomatologią).

- Z dwudziestu jeden powiatów w województwie zachodniopomorskim aktualnie w czterech nie ma oddziałów ginekologiczno-położniczych. Po planowanych reformach znikną one w kolejnych sześciu - ostrzega Maria Serafinowicz z Partii Razem. - Po zamknięciu porodówki w Świnoujściu czy powiecie gryfińskim kobieta, która mieszka na przykład w Kamieniu Pomorskim, będzie zmuszona jechać pięćdziesiąt kilometrów do Goleniowa albo sześćdziesiąt do Kołobrzegu. Nie wyobrażam sobie jaki stres będą przeżywać te kobiety.

Argumentem ministerstwa jest brak wystarczającej liczby personelu w placówkach. Partia Razem pyta jednak, czy ich likwidacja magicznie przyczyni się do zwiększenia liczy ratowników medycznych czy samych karetek. Już teraz, zdaniem działaczek, transport medyczny między miastami jest bardzo utrudniony. Sytuacji nie poprawi także restrykcyjne prawo aborcyjne w Polsce i strach kobiet przed brakiem rzetelnej opieki okołoporodowej. Decyzja Ministerstwa Zdrowia wpłynie negatywnie na sytuację demograficzną w kraju.

- Szpitale będą zatłoczone, a kobiety będą rodziły na korytarzach - ostrzega M. Serafinowicz.

Odpowiedzią partii na plany ministerstwa jest akcja "Ratujmy porodówki". Zachęcają wszystkie obywatelki i obywateli do przyłączenia się do apelu do ministerstwa, domagają się wysłuchania strony społecznej w tej sprawie, refundowania porodów domowych, specjalistycznego transportu medycznego między szpitalami oraz pomocy w rozwoju instytucji poza szpitalnych, takich jak centra czy domy narodzin. Apel można podpisywać na stronie apelu ratujmyporodowki.pl. ©℗

Tekst i fot. Agata Jankowska