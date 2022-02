Stracili kilka tysięcy złotych

Policjanci ostrzegają osoby sprzedające na portalach internetowych. Przestępcy, podszywając się pod usługodawców pocztowych i strony banków, znowu okradają szczecinian. Uważajmy na oszustów wysyłających poprzez aplikację WhatsApp linki do fałszywych stron w celu otrzymania płatności. Pod żadnym pozorem nie ujawniajmy numerów kart ani haseł! W ostatnim czasie na terenie Szczecina doszło do kilku tego typu przestępstw, poszkodowani utracili kilka tysięcy złotych.

Mechanizm działania oszustów internetowych jest podobny.

– Sprawca oszustwa, podający się za potencjalnego kupującego, za pomocą komunikatora WhatsApp nawiązuje kontakt z osobą sprzedającą – opisują policjanci. – Kupiec zapewnia sprzedawcę, że już dokonał zapłaty i wysyła mu link do strony pozwalającej na finalizację transakcji i otrzymanie płatności. Tymczasem to spreparowana witryna, np. OLX, VINTED czy też InPost, gdzie następnie „w celu otrzymania pieniędzy za wystawiony przedmiot z ogłoszenia” w panelu – fałszywym, udającym np. operatora transakcyjnego PayU – sprzedawca ma podać m.in. dane karty lub login i hasło dostępowe do bankowości internetowej swojego rachunku.

Pod żadnym pozorem nie wolno tego robić! Pamiętajmy, że to tylko sposób działania sprawcy, by wyłudzić od nas dane dostępowe do naszego rachunku i spowodować szkody majątkowe. Zdobyte w ten sposób przez oszustów dane mogą posłużyć do popełnienia przestępstwa na naszą szkodę, np. wypłaty pieniędzy z konta lub zaciągnięcia w naszym imieniu pożyczki na rachunku. Pamiętajmy – by otrzymać płatność, wystarczy kupującemu podać tylko numer rachunku, a nie hasło czy numer karty.

Jeśli staniemy się ofiarą takiego przestępstwa, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze swoim bankiem w celu zablokowania dostępu do naszego rachunku lub karty bankomatowej. Następnym krokiem powinno być zgłoszenie tego faktu w najbliższej jednostce policji.

