Prości ludzie z tramwajów. Prezes i prezydent przepraszają

W kolejnej wypowiedzi prezes Wawrzyniak powiedział też, że większość motorniczych chciałaby pracować na rano, co przy specyfice pracy spółki przewozowej nie jest możliwe, bo tramwaje muszą kursować do późnych godzin wieczornych.

Komentarze

Myko 2023-09-22 14:35:12 Niestety prości ludzie z PiS zajmują wyższe stanowiska. Yo jest nieszczęście.

Nick 2023-09-22 14:33:31 Spółka składa tramwaje zamiast remontować Tatry które są tylko malowane a podwozia niby remontowane w firmie skb , po tych remontach sypią sie,ale co się dziwić firma zarządzają politolodzy,absolwenci teologii i socjologii oraz pseudo- informatycy

Psyhiatra 2023-09-22 14:14:56 Sposób w jaki Wawrzyniak to mówił wyglądało, że czuje właścicielem tej firmy, a jest tylko wynajęty do zarządzania!

xxx 2023-09-22 14:03:43 nie przepraszajcie tylko podajcie sie do dymisji. To ostatnia kadencja krzystka, on o tym dobrze wie.

Gregory 2023-09-22 13:56:21 Za słowa, za urazy i gniew po czym powiedział prezes. Nie da się wybaczyć. My jesteśmy tylko ludźmi którzy ciężko pracują na swoją odpowiedzialność i ludzi na drodze. Także w komunikacji miejskiej, jak by człowiek uruchomił swoje myśli i postanowił w gronie pracowników o wypowiedzenie prezesa. Zarząd dostaje nagrody a pracownicy spółki dostają miesięczne marne zarobki, inne miasta pewnie nabiją się z nas w butelkę za nagła sytuacją to dla nas wstyd co słuchają. W większych miastach.

Piotr 2023-09-22 13:54:39 Zorganizować referendum o odwołaniu obecnego prezydenta Krzystka! Na co jeszcze my, szczecinianie czekamy? Na co? Aż bedzie jeszcze gorzej?

On 2023-09-22 13:51:30 Niech orężem pokaże jak się jeździ tramwajem, jeśli taki wykształcony i wszechwiedzący inteligent. Won z takimi głupkami.

NomiS 2023-09-22 13:44:57 Warto poświęcić czas i obejrzeć transmisję tego posiedzenia. To nie jest merytoryczna dyskusja nad problemem komunikacji tylko wiec wyborczy Koalicji Obywatelskiej ! Naprawdę !! Prezesi "niezależni" bronią się jak mogą a " zależny " wali w pracowników bezpośrednio. Wstyd mi za taką Radę Miasta. Jak tak dalej pójdzie przed Październikowymi wyborami to dowiem się w Radzie Osiedla (!) że z winy PIS-u nie ma pieniędzy na wymianę przepalonej żarówki w osiedlowej latarni. Szczyt hipokryzji ...

Zieb 2023-09-22 13:43:20 W normalnym mieście, to już by go nie było, ale u POje... od neumanna, to ludzi mozna obrażać do woli. PO do berlina lub moskwy

OK 2010 2023-09-22 13:23:39 Ubolewam na tym, że PANOWIE jeszcze siedzą na stołkach.

Hubi 2023-09-22 13:18:45 Pan Prezes swoimi wypowiedziami o pracownikach kala swoje historyczne nazwisko

Wątpię 2023-09-22 13:11:49 Jedynymi przeprosinami powinna być natychmiastowa dymisja tego pana - kiedy tak się stanie? Po tych słowach całkowicie stracił wiarygodność jako prezes tej spółki, więc nie ma możliwości na dalsze sprawowanie tego stanowiska.

Prezes 2023-09-22 13:10:02 Nie czepiajmy się Prezesa. To prosty człowiek. Krzystek też z rozpędu broni prezesa bo też jest prostolinijnym człowiekiem

Rewolucja Torowa 2023-09-22 13:09:19 Przynajmniej mieszkańcy mają jasność kto nami rządzi i nie chodzi o żadne przeprosiny tylko o umiejętności zarządcze. Nie wiemy dokładnie czy nie zaproponowac Referendum w sprawie odwołania Prezydent Krzystka. Będzie miał czas dla siebie w końcu i swoje hobby w Unii Miast Metropolitalnych im. Pawła Adamowicza i czytanie podręczników do 1 klasy LO.

Wojbak 2023-09-22 13:03:40 Tramwaje Moderusy od kilku lat są składane w spółce. Dlaczego nie kupuje się nowoczesnych tramwajów tylko przewoźnik je składa. Bo spółka daje pracę. To może nie składać tramwajów bo to jest kuriozum a pracowników przeszkolić na motorniczych

KarOl 2023-09-22 12:56:11 Won Dyzma...zabierz swojego giermka! Ci prości ludzie są więcej warci jak wy Warchoły, wszyscy razem wzięci!!! Jaki plan na naprawę sytuacji? Kolejne premie? Tu wychodzi wasza wiedza! Ale skąd ją możecie mieć jak jesteście tylko politycznymi marionetkami, ludźmi, którzy nigdy nie "skalali" się pracą! Chcecie premie pasożyty? Otwórzcie własne firmy!Ale do tego trzeba mieć głowę, a nie caban tylko po to by do szyi nie napadał deszcz!Żenujący spektakl...zero czegokolwiek! Dwa zera!!!!

Golecin .... 2023-09-22 12:45:16 A czy jaśnie panujący, tzn.niepanujący prezes, z rodziny Piotra , wie gdzie leży zajezdnia Golecin?To widowisko dla zmylenia publiczności,jakiż wysiłek pan prezes musiał znieść, by zaszczycić zajezdnię i prostych ludzi, na zapomnianej przez Piotra i urząd dzielnicy - Golecin. Premia się prezesowi należy jak nic. A reszta na wóz i do warsztatu, do roboty! Dumne miasto..... miraż tze.rewolucji trwa... może Krystian i Piotr zrobią kursy na tramwaj, za darmo, ? zobaczą jaki to miód. Zachęcamy gorąco