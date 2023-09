O komunikacji miejskiej w Szczecinie. Zarobki zniechęcają do pracy...

Przedstawiciele spółek przewozowych nie ukrywają, że problemy kadrowe to m.in. pochodna niskich pensji. Ogranicza ich jednak budżet uchwalany przez Radę Miasta.

„Miejskie spółki komunikacyjne zobowiązały się do natychmiastowego opracowania planów naprawczych, które mają poprawić sytuację w komunikacji miejskiej" - komunikat o takiej treści otrzymały szczecińskie media w czwartkowy poranek. Rozesłało go Centrum Informacji Miasta UM. Pół godziny później rozpoczęło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na którym takie deklaracje nie padły. Ponadtrzygodzinna dyskusja niczego nie wniosła. Pasażerowie nadal będą mieli problem z dotarciem do pracy, szkoły czy lekarza.

- Sytuacja jest dobra, realizacja umowy na przewozy za 8 miesięcy tego roku jest obecnie na poziomie 99,6 proc. - mówi Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie". - Mamy kłopoty kadrowe, ale podobna sytuacja ma miejsce w całym kraju.

Realizację na poziomie ponad 99 proc. ma również bliźniacza spółka „Klonowica". Danych nie podał przedstawiciel Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, bo jego obecności radni nawet nie zauważyli. Z danych przedstawionych przez prezesa Szczecińskiego

