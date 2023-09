Kiedy poprawi się sytuacja w komunikacji miejskiej w Szczecinie?

Przedstawiciele spółek przewozowych nie ukrywają, że problemy kadrowe to m.in. pochodna niskich pensji. Ogranicza ich jednak budżet uchwalany przez Radę Miasta

"Miejskie spółki komunikacyjne zobowiązały się do natychmiastowego opracowania planów naprawczych, którą mają poprawić sytuację w komunikacji miejskiej" - komunikat o takiej treści otrzymały szczecińskie media w czwartkowy poranek. Rozesłało go Centrum Informacji Miasta UM. Pół godziny później rozpoczęło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na którym takie deklaracje nie padły. Ponad trzygodzinna dyskusja niczego nie wniosła. Pasażerowie nadal będą mieli problem z dotarciem do pracy, szkoły czy lekarza.



- Sytuacja jest dobra, realizacja umowy na przewozy za 8 miesięcy tego roku jest obecnie na poziomie 99,6 proc. - mówi Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie". - Mamy kłopoty kadrowe, ale podobna sytuacja ma miejsce w całym kraju.

Realizację na poziomie ponad 99 proc. ma również bliźniacza spółka "Klonowica". Danych nie przedstawił przedstawiciel Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, bo jego obecności radni nawet nie zauważyli.

Z danych przedstawionych przez prezesa SPA "Dąbie" wyraźnie wynika, że od kilku lat liczba osób porzucających pracę i odchodzących na emeryturę jest znacznie wyższa, niż nowo zatrudnionych. Mimo że spółki przewozowe finansują kursy na prawo jazdy. W zamian oczekują podpisania trzyletniej "lojalki", w trakcie której pracownik odpracowuje koszty kursu. Tak jest w spółkach autobusowych i "Tramwajach Szczecińskich", gdzie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

- My kursy musimy organizować sami, potem kandydatów egzaminujemy. Obecnie to koszt około 15 tysięcy złotych - mówi Krystian Wawrzyniak, prezes "TS". - I również wymagamy, by pracownik odpracował ok. 3 lat lub zwrócił proporcjonalną część kosztów, jakie ponieśliśmy na jego szkolenie.

Barierą, która odstrasza ewentualnych kandydatów, są jednak zarobki. Kierowca czy motorniczy może zarobić ok 5-6 tys. zł z dodatkami, premiami czy nadgodzinami, które w poszczególnych spółkach kształtują się na poziomie 12-16 godzin miesięcznie.

Prezesi zgodnie twierdzą, że płace powinny być wyższe. Radni dopytywali, dlaczego tak nie jest.

- Co trzy miesiące spotykamy się z panią prezydent Anną Szotkowską i rozmawiamy o kosztach funkcjonowania spółek - tłumaczy prezes Sołtysiak. - W tym roku były już korekty budżetu i to państwo je uchwalacie. Jako Rada Miasta możecie uchwalić kolejne i jeśli otrzymamy więcej środków, to podwyżki będą możliwe.

Taka korekta ma być m.in. w październiku, choć jeszcze nie wiadomo, jaką będzie miała skalę.

Spółki przewozowe chciały sięgnąć po pracowników z innych krajów. W "Tramwajach Szczecińskich" barierą jest jednak słaba znajomość polskiego.

- My dostaliśmy ofertę od firmy z Bydgoszczy, która zatrudnia kierowców z Indii i Pakistanu - przyznaje prezes Sołtysiak. - Ale oczekiwania płacowe są na poziomie 60 zł za godzinę. Gdybyśmy się na to zgodzili, identyczne stawki musielibyśmy dać naszym kierowcom. A na to środków w budżecie miasta nie ma. ©℗

Tekst i foto: Tomasz TOKARZEWSKI

Więcej na ten temat w piątkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22 września 2023 r.