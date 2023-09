Agonia komunikacji. Komisja poszuka winnych?

O agonii szczecińskiej komunikacji chcą dziś (czwartek) rozmawiać radni z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na posiedzenie zaprosili m.in. prezesów miejskich spółek autobusowych i tramwajowej. Radni oczekują, że przedstawią oni, jakie działania podjęli w ostatnich latach, by powstrzymać odpływ pracowników i przyciągnąć nowych. Braki kadrowe są bowiem przyczyną licznych niewyjazdów. To pochodna braku środków. Kierowca czy motorniczy, ponosząc odpowiedzialność za tysiące przewożonych pasażerów, zarabia niespełna 5 tys. zł. Kwotę tę przekracza, jeśli pracuje w ramach nadgodzin, ale te

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie nie potrzebują porannej kawy. By podnieść sobie ciśnienie, wystarczy rano wejść na stronę internetową Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Tam każdego dnia zamieszczana jest informacja o kursach, które z braku kierowców i motorniczych nie będą wykonane. W środowy poranek było to ponad 140 kursów tramwajowych i ponad 30 autobusowych. Ale sytuacja w ciągu dnia jest zawsze dynamiczna i po południu okazało się, że braki są jeszcze większe.

Komentarze

Nie rozumiem 2023-09-21 00:04:12 Przecież sowicie inwestowaliśmy. A to w autobusy bateryjne, a to w ładowarki. Nawet takie ustawione na przystankach. Poszły miliony, stać nas było i... komunikacja zamarła. W ekoświryźmie jest jednak moc. Momentalnie przywraca świeże powietrze w mieście eliminując z niego ruch i dotlenia pieszych pasażerów. Czegóż chcieć więcej?

Hogata 2023-09-20 23:54:21 Cokolwiek to znaczy. Chodzi o to ilu pracowników zditm obsługuje ilu motorniczych. To jest istotne. Wiem, że zditm robi inne rzeczy, ale to jest ważne.

Już_dość 2023-09-20 23:41:23 Piszecie, że urzędnicy się tłumaczą i zastanawiają się jak zmienić sytuację. Winnym bałaganu jest Krzystek. Od czasu, gdy są wybory bezpośrednie to na nim ciąży odpowiedzialność za miasto i za to co się w nim dzieje. Do prezydentów Sz-n nie miał szczęścia, a ten niszczy miasto kilkanaście lat, i zbieramy zgniłe owoce tej - pożal się boże - prezydentury. Nie ma komunikacji, nie ma porządku, nie ma ciekawej pracy, nie ma gdzie uprawiać rekreacji. Będzie niestety jeszcze gorzej. Szkoda Szczecina.

@bogdan 2023-09-20 23:27:30 Motorniczy nie jest pracownikiem zditm więc co to ma do rzeczy.