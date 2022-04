Mniej kursów, zawieszone linie. Komunikacja w ferie i świąteczne dni

W okresie przedświątecznym i w Wielkanoc wprowadzone zostaną w Szczecinie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przed wyjściem na przystanek, by dojechać do rodziny lub znajomych autobusem, ewentualnie tramwajem, warto więc wcześniej sprawdzić godziny ich odjazdów. Więcej informacji na www.zditm.szczecin.pl

Od czwartku, 14 kwietnia, już krótkie wiosenne ferie, dlatego zawieszone będzie tradycyjnie kursowanie autobusów linii 98, 109, 110 i 908, a na liniach 111 i 904 obowiązywać będą rozkłady jazdy dla okresu wolnego od nauki w szkołach. I tak do wtorku, 19 kwietnia.

W przedłużony weekend świąteczny też warto sprawdzić rozkłady przed wyjściem na przystanek danej linii, bo na większości z nich częstotliwość kursów zmaleje i to znacznie jak i w innych dniach, w których przypada Boże Narodzenie czy Nowy Rok. 7 bm. (w niedzielę - Wielkanoc) i 18 bm. ( Poniedziałek Wielaknocny) obowiązywać będą świąteczne rozkłady jazdy.

W przypadku tramwajów oznacza, że te na linii 1 pojawiać się będą na przystankach co 24 minuty, na liniach 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, co 20-24, podobnie jak „dziesiątki", ale te ostatnie tylko w godz. 9-17.30.

Natomiast autobusy w zależności od linii kursować będą w oba świąteczne dni nie częściej niż co 20 minut, w większości co 30, 40 minut albo co godzinę i jeszcze rzadziej. Ponadto w Wielkanoc autobusy nie wyjadą na trasy niektórych linii, w tym np. 56, 66, 70, 78, 88, 90, 91, 94, 97. ©℗

