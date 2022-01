W miejskich autobusach i w tramwajach powracają strefy zakazane

Od piątku, 21 stycznia, miejscy przewoźnicy mają możliwość ponownego wprowadzania stref buforowych w autobusach i tramwajach. A przy okazji będzie to oznaczać dla pasażerów brak możliwości zakupu biletów u kierowców i motorniczych. Ma to przyczynić się do minimalizowania ryzyka zakażenia wobec wzbierającej piątej fali pandemii Covid-19 i zapobieżenia brakom kadrowym w spółkach. Już teraz wśród zatrudnionych w nich zdarzają się znów przypadki koronawirusa, a statystyki nie napawają optymizmem.



- Poszczególni przewoźnicy sami mogą podjąć decyzję czy widzą potrzebę wydzielenia takich stref. Pasażerowie mogą jednak się spodziewać, że od najbliższego piątku nie będą mieli możliwości wejścia do pojazdu pierwszymi drzwiami i nie kupią biletu w pierwszych autobusach i tramwajach - uprzedza Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM. - Oznaczanie miejsc wyłączonych z użytku zajmie kilka dni.



Już teraz zdarzają się ograniczenia na poszczególnych liniach spowodowane brakiem pracowników do kierowania pojazdami, między innymi z uwagi na kwarantannę i izolację.

- Wspólnie podjęliśmy zatem działania, które mają chronić prowadzących, tak aby pandemia nie sparaliżowała komunikacji miejskiej. Motorniczowie i kierowcy od początku trudnego dla wszystkich czasu wykonują swoje obowiązku pomimo obaw o własne zdrowie. Teraz kiedy przypadków zachorowań jest coraz więcej szukamy sposobów na maksymalną ochronę - tłumaczy H. Pieczyńska.



Jednocześnie warto pamiętać, że w autobusach i tramwajach należy zakrywać usta i nos. W założeniu to ma zminimalizować ryzyko zakażenia wśród pasażerów, choć wiele osób i tak nie stosuje do tego obowiązku. A przy braku ponownego póki co wprowadzenia limitu pasażerów podróżujących jednocześnie zachowanie zalecanego bezpiecznego tzw. dystansu społecznego praktycznie nie wchodzi w grę. No chyba, że dotyczy to przejazdów w zwykle najmniej zatłoczonych autobusach kursujących na liniach nocnych. Warto także umyć - o ile to możliwe - ręce lub je zdezynfekować płynem tuż po wyjściu z pojazdu.

