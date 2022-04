Najnowszy tabor SPAK. Krótkie elektryki na liniach

Pierwsze z najnowszych dwa krótkie solarisy urbino 12 napędzane prądem, zakupione dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica, z początkiem tego tygodnia wyjechały na regularne trasy. Obsługują połączenia z pętli Kołłątaja do licznych osiedli w północnych i zachodnich rejonach miasta. Wymiennie w zależności od kursu pasażerowie mogą natknąć się na nie m.in. na liniach: 51, 68, 69, 78, 82 i 92.

Na razie na ulice wyjechały pojazdy oznakowane numerami bocznymi 1221 i 1224. Wkrótce dołączą do nich pozostałe cztery autobusy dostarczone przez spółkę SOLARIS Bus & Coach do zajezdni SPAK w ostatnim tygodniu marca. Umowa na ich zakup opiewała na 16 661 826 zł brutto, został on dofinansowany środkami programu Gepard w kwocie 5 418 480 zł.

- Trwają procedury przygotowawcze, aby z kompletu mogli korzystać pasażerowie - informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa SPAK i ZDiTM.

Każdy z krótkich solarisów może przewieźć jednorazowo do 75 osób, w tym 28 na miejscach siedzących. Autobusy są wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności ponad 120 kWh. Są to

...