ZDiTM okraja rozkłady jazdy z braku kasy. Ostre cięcia na linii zastępczej 812

O połowę mniej kursów w niedziele i dni świąteczne, dużo mniej niż dotąd w soboty, a ze znacznie ich także ograniczoną liczbą w dni powszednie. Tak będą wyglądać nowe rozkłady jazdy autobusów linii zastępczej 812, które od wielu już miesięcy zapewniają regularne połączenie za tramwaje między centrum i Niebuszewem Bolinkiem na czas przebudowy torowisk. Ograniczenia te ZDiTM wprowadza już od najbliższego weekendu.

Od tej soboty korzystający z autobusów na tej linii dostrzegą różnicę i to istotną w częstotliwości kursów. Dotąd - według rozkładów - między godz. 9-18.30 podjeżdżały one na przystanki co 6 minut, w pozostałych godzinach co 10 minut. Teraz w godz. 9-18 będą co 12 minut, a wczesnym ranem i wieczorami co 20 minut.

Z kolei w niedziele i święta do tej pry regułą były odstępy 10-minutowe. Teraz zwiększą się do 20 minut niezależnie od pory dnia. A w nadchodzącą Wielkanoc zamiast co 10-12 minut będzie kurs co 24 minuty.

Natomiast w powszednie dni w porannych i popołudniowych szczytach autobusy kursowały co 4 minuty, co w ciągu godziny dawało zwykle do 14 kursów, a w pozostałych porach niewiele mniej, bo po 10 przy częstotliwości co 6 minut. Teraz w godz. 5.30-9 i 14-18 czas oczekiwania na przystankach wyniesie 6-8 minut, w pozostałych godzinach co 10-20 minut.

ZDiTM tłumaczy korekty brakiem pieniędzy na utrzymanie autobusowej komunikacji zastępczej, jaką wymusza tzw. torowa rewolucja, czyli trwająca aktualnie wymiana torowisk i przebudowy ulic.

- Zmiana częstotliwości wynika z ograniczonych środków finansowych. Korekta nie powinna mieć znaczącego wpływu na komfort przemieszczania się, ale sytuacja związana z napełnieniem będzie na bieżąco analizowana wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM. ©℗

