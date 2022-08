Centrum Szczecina bez ciepłej wody. Dostawy ciepła wstrzymane do czwartku

Od wtorku mieszkańcy kilku ulic w centrum Szczecina pozbawieni są dostępu do ciepłej wody. Zgodnie z komunikatem Szczecińskiej Energetyki Cieplnej przerwa w dostawie ciepła potrwa do czwartku, 25 sierpnia do późnych godzin nocnych.

Brak ciepłej wody dotyczy takich ulic, jak: Bazarowa, Henryka Pobożnego, Jagiellońska, al. Jana Pawła II, Jarowita, Jedności Narodowej, Malczewskiego, Małopolska, Matejki, Mazowiecka, Mazurska, Parkowa, Piłsudskiego, Plac Rodła, Pl. Lotników, Pl. Solidarności, Starzyńskiego, Storrady, Swarożyca, Szczerbcowa, Śląska, Roosevelta, Wały Chrobrego, Wawelska, Wyzwolenia, Żubrów. Ten stan rzeczy ma potrwać do czwartku, do godziny 23.59.

- Przerwa spowodowana jest pracami związanymi z automatyzacją sieci ciepłowniczej w ramach projektu Unia 3 - informuje Ewa Chmielewska ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. - Robimy co w naszej mocy, aby ta przerwa trwała jak najkrócej, jednak nie możemy zagwarantować, że zakończy się przed planowanym terminem.

Wstrzymanie dostaw ciepła będzie dotyczyło także innych lokalizacji w kolejnych dniach. Informacje na ten temat znajdują się na stronie SEC lub pod numerem telefonu 993.

(aj)