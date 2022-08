Kontrole ujęć wody pitnej, kąpielisk i targowisk. Do soboty wydobyto ponad 106 ton śniętych ryb

Ponad 106 ton martwych ryb wydobyto od 13 do 20 sierpnia z Odry w województwie zachodniopomorskim. Trafiły już do utylizacji. To informacja służb prasowych wojewody z niedzieli. Trwa monitoring i badania jakości wody w kąpieliskach morskich oraz ujęć wody pitnej. Sprawdzane są też targowiska i gospodarstwa rolne: chodzi o bezpieczeństwo żywności.

Monitoring i badania jakości wody są prowadzone we wszystkich kąpieliskach morskich w gminach Dziwnów, Międzyzdroje i Świnoujście. Pozostaje zamknięte kąpielisko w Dziwnówku przy ul. Kamieńskiej z powodu przekroczenia normy dla bakterii Escherichia coli. Nie jest to jednak związane z sytuacją na Odrze. Stan pozostałych kąpielisk morskich nie budzi zastrzeżeń.

– Prowadzony jest monitoring wszystkich ujęć wody pitnej nadzorowanych przez sanepid, zlokalizowanych wzdłuż Odry (w pasie 2 km) – przekazał Michał Ruczyński, rzecznik prasowy wojewody. – Jakość wody w tych ujęciach nie budzi zastrzeżeń. Dodatkowo, badana jest woda pitna w indywidualnych studniach przydomowych. Od 11 do 20 sierpnia pobrano 289 próbek wody pitnej do badań. Na niedzielę zaplanowano pobranie 29 próbek wody z 16 ujęć lub studni głębinowych.

W sobotę przeprowadzono 58 kontroli bezpieczeństwa żywności. Sprawdzano targowiska i inne punkty handlowe. Nie stwierdzono sprzedaży i wykorzystywania do produkcji żywności ryb z Odry. Ponadto skontrolowano pięć gospodarstw rolnych. Rolnicy do nawadniania upraw nie wykorzystują wody z Odry. Od 12 do 20 sierpnia przeprowadzono 443 kontrole w zakresie wprowadzania do obrotu ryb z Odry oraz nawadniania upraw wodą z tej rzeki.

Rzecznik wojewody poinformował w niedzielę po południu, że na przystani Polskiego Związku Wędkarskiego przy ul. Perkuna w Szczecinie strażacy Państwowej Straży Pożarnej instalują pompy w celu punktowego natlenienia wody. Są to zarówno pompy PSP, jak i jedna o dużej wydajności z zasobów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

(ek)