Odkryj wodny Szczecin. Spacer z przewodnikiem online

- Wycieczka online po naszych akwenach to doskonała okazja do tego, by pokazać wszystkim, w jak pięknym mieście na co dzień żyjemy - przekonuje spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Zaprasza na nią już w czwartek o godzinie 11. Wycieczkę poprowadzi przewodnik miejski, a transmitowana będzie na żywo na kanale Visit Szczecin.

- To będzie niesamowita gratka, i to nie tylko dla mieszkańców Szczecina, ale również innych rejonów, nie tylko Polski, ale i różnych zakątków Europy, a nawet świata - mówi Andrzej Kus, rzecznik ŻSTW. - W najbliższy czwartek o godzinie 11 zabierzemy wszystkich na niezapomnianą wycieczkę online po wodnych okolicach Szczecina. Na kanale facebookowym www.facebook.com/VisitSzczecin każdy będzie mógł zobaczyć, jak od strony wody prezentują się nasze nabrzeża, Wały Chrobrego oraz inne miejsca. Opowiadali o nich będą: przewodnik miejski Tomasz Wieczorek oraz Szymon Maksymiuk z Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie.

Podczas rejsu można posłuchać opowieści o porcie, Elewatorze Ewa czy Stoczni Szczecińskiej. Dopłynąść do Zakątka Kwadrat i stamtąd udać się na zwiedzanie dzikiej przyrody na rzece Święta. Wszystko to w ciągu ok. 45 minutowej wyprawy z centrum Szczecina. Przy okazji będzie można przekonać się na własne oczy, jak prezentują się ogólnodostępne zakątki wodne. (K)