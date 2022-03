Zaproszenie do dyskusji. Co zbudowaliśmy w Szczecinie po wojnie?

Alicja

2022-03-24 09:57:22

A może dyskusja, co po wojnie wywieźliśmy ze Szczecina do Warszawy...czyli jak odbudowano Warszawę kosztem innych miast...Albo jak prezydent Szczecina w latach 1945-1950 wraz z konserwatorami zabytków wyburzał piękne ocalałe budowle w Szczecinie np. Teatr Miejski w Szczecinie, który praktycznie nie ucierpiał ale nie pasował m.in. Zarembie do koncepcji przebudowy miasta...