Wysyłamy pomoc humanitarną na Ukrainę

Helikopter z Misia

2022-05-19 11:10:29

znajomy tydzień temu ratował w Berlinie 2 drużyny narodowe (różne grupy wiekowe) UKR w boksie bo nie miały jak zapłacić za hotel i treningi. Sportowcy zwrócili się do komitetu olimpijskiego o pomoc. Komitet Olimpijski odpowiedział im , że dał już pomoc 20 mln euro do federacji . Federacja zapytana o te pieniądze milczy... Dobrze, że Pan Wojewoda Bogucki latarki wysłał to może rozświetlą trochę rzeczywistość i te pieniądze znajdą.