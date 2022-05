Pielęgniarki z Ukrainy nas nie uratują

Szpital wojewódzki w Szczecinie gotowy jest od razu zatrudnić nawet 120 pielęgniarek. Szpital „Zdroje" przyjąłby „od ręki" około 30 pielęgniarek i położnych. A szpital wojskowy w Szczecinie - kilkanaście pielęgniarek. Dodatkowej kadry medycznej tego szczebla potrzeba praktycznie w każdej placówce medycznej naszego regionu. Ale jej nie ma. I na szybką poprawę sytuacji raczej nie można liczyć. Już wiadomo, że nie uratują jej pielęgniarki z Ukrainy.

Od lat na alarm biją samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych oraz związki zawodowe tej grupy personelu medycznego. Sytuację w służbie zdrowia jeszcze ratują same pielęgniarki - pracując na kilka etatów czy odkładając czas przejścia na emeryturę.

- Gdyby wszystkie nasze pielęgniarki przestały pracować ponad jeden etat, to prawdopodobnie zamknąć by trzeba było połowę szpitali i przychodni - przyznaje Gabriela Hofman, przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. - A gdyby na emeryturę przeszły te, które już mają do niej prawo, byłoby jeszcze gorzej.

Do trudności związanych z zapewnieniem pełnej obsady pielęgniarskiej na

