Synoptycy ostrzegają przed burzami i gradem

Fot. Ryszard PAKIESER

IMGW wydał ostrzeżenie dla 8 zachodniopomorskich powiatów. Synoptycy przewidują silne opady deszczu do 20 mm na metr kw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie dotyczy powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego. Intensywne zjawiska mogą potrwać do godz.15.

(rj)