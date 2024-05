Trzeba uważać na burze w całym regionie (akt. 1)

Fot. Ryszard Pakieser

Przed burzami w województwie zachodniopomorskim ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB Wydział w Szczecinie.

Według najnowszej, wydanej o godz. 12.28 prognozy pogody, przewidywane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Oznacza to, że opady mogą być bardziej intensywne, a wiatr silniejszy niż w prognozie wydanej przez IMGW w czwartek rano. Podobnie, jak w tamtym przypadku, lokalnie możliwy ma być także grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek (30 maja) od godz. 12.28 do godz. 23:00.

(k)