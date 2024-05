Poniedziałek pod znakiem burz i ulew. Ostrzeżenia meteorologiczne

Fot. Ryszard Pakieser

Przed burzami na terenie całego województwa zachodniopomorskiego ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od południa. W powiatach: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, szczecinecki i wałecki burz można się spodziewać do końca doby. Prognozowane są tu także bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h.

W pozostałych powiatach z tym zjawiskiem trzeba liczyć się do godz. 21. Tu prognoza mówi także o burzach z silnymi opadami deszczu (od 20 mm do 35 mm) oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy będzie też grad.

(k)