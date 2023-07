Pętla "Krzekowo" do likwidacji. Zamykają kasę biletową [GALERIA]

Pętla autobusowo-tramwajowa Krzekowo przewidziana jest do likwidacji. Na początek - już 24 lipca, zamknięta zostanie kasa biletowa. Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Coraz bliżej do rozpoczęcia kolejnego etapu prac przy budowie nowego odcinka ul. Szerokiej i Sosabowskiego, zwanego przez lata Nowoszeroką. Prace postępują w szybkim tempie, a zmiany widać niemal każdego dnia. Już niebawem kierowców i pasażerów miejskiej komunikacji czeka sporo nowości. Wiążą się one z likwidacją pętli tramwajowo-autobusowej Krzekowo.

– W związku z przebudową pętli kasa biletowa Krzekowo będzie zamknięta od dnia 24 lipca. Najbliższe kasy biletowe to Klonowica – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 i pętla Szafera – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.15 – informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Kasa nie będzie jednak zamknięta czasowo, jak to miało miejsce w przeszłości. Budowa nowej ulicy przewiduje bowiem likwidację całej pętli, wraz z wyburzeniem budynku, w którym znajduje się kasa, a dawniej funkcjonowały także kiosk i poczekalnia. Według naszych informacji może się to stać na przełomie lipca i sierpnia.

Pasażerów i kierowców czekają wtedy poważne zmiany. Żółte tablice (jeszcze zaklejone folią), informujące o zamknięciu skrzyżowania ul. Żołnierskiej i Klonowica stoją już od kilku tygodni m.in. przy ul. Wernyhory. Zmieni się także organizacja komunikacji tramwajowej. Od Krzekowa do skrzyżowania al. Bohaterów Warszawy z Mickiewicza i Wawrzyniaka kursować będą składy dwukierunkowe, a specjalna nakładka, służąca do zmiany toru, powstanie tuż za przystankiem Żołnierska w kierunku Krzekowa. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI