Wieczorne kłopoty z biletami

Wybierając się w podróż pociągiem, warto wcześniej zadbać o zakup biletu. W przypadku składów objętych rezerwacją daje to większą gwarancję miejsca siedzącego, co w pociągach InterCity nie zawsze jest pewne. Ale niezależnie od przewoźnika nie stresujemy się, że kupując bilet na ostatnią chwilę, utkniemy w kolejce lub odbijemy się od zamkniętej kasy. Takie sytuacje spotykają bowiem tych, którzy z różnych powodów wolą wciąż tradycyjną formę zakupu od internetu.

- Byłam wieczorem na szczecińskim dworcu i się mocno zdziwiłam - pisze do nas pani Monika. - Wszystkie kasy były zamknięte, bo - jak widniało na informacjach na okienkach - czynne są tylko do godziny 19.15. Coś niewyobrażalnego, by w wakacje kasy nie były czynne przynajmniej do godziny 22.

O godz. 19.15 zamykana jest ostatnia kasa obsługiwana przez PKP IC. Te należące do Polregio działają do godz. 21.

- Wynika to z naszych długotrwałych i stale prowadzonych obserwacji ruchu - mówi Andrzej Chańko, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Polregio. - Po godz. 21 ze szczecińskiego dworca odjeżdża tylko jeden z naszych pociągów i w

