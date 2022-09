Z dzikiem bez emocji? Miejskie łowy: umowy są, telefony też

Dwa stada dzików regularnie, czyli niemal codziennie, nocą i we wczesnych godzinach rannych pojawiają się w bliskości domów przy ul. Włościańskiej w Szczecinie. Mimo sygnałów przekazywanych straży miejskiej oraz tzw. miejskiemu łowczemu, sytuacja się nie zmienia. „Zagrożenie jest stałe, a jedyna zmiana polega na tym, że coraz mniej boli mnie kolano uszkodzone w ucieczce przed lochą z młodymi" - komentuje nasza Czytelniczka.

Pani Barbara (dane do wiadomości redakcji) mieszka w bloku przy ul. Włościańskiej 7-19. Jest ekspedientką w sklepie spożywczym, więc do pracy na ranną zmianę wychodzi przed godz. 5. Gdy ma drugą zmianę, do domu wraca po godz. 23.

- Za każdym razem muszę się zastanawiać, czy przed blokiem znów zobaczę dziki. Ten sam strach od tygodni. Dosłownie: serce w gardle. To nie jest normalne, że dziki podchodzą pod domy, atakują mieszkańców i żadna z miejskich służb nic na to nie jest w stanie poradzić - komentuje nasza Czytelniczka.

Pierwszy raz dziki zauważono przy ul. Włościańskiej ponad miesiąc temu. Najpierw jedno stado. Potem lochę z młodymi. Zwierzęta podchodzą w

...