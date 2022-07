Marsz Równości chce więcej wolności i mniej prawicy

Na placu Solidarności, gdzie rozpoczął się marsz, przemawiała także prof. Inga Iwasiów, pisarka, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zaapelowała do uczestników, by zamanifestowali niezgodę na nienawiść i polityczne manipulacje.

- Tożsamość seksualna to nie wybór, to fakt - przekonywał M. Przedstawił się jako "osoba transpłciowa niebinarna". - Nie impuls, ale coś trwałego, co siedzi w nas od samego początku. Jedyny wybór, jaki mamy, to wybór między cierpieniem a jego brakiem, a próbą jego zmniejszenia, a do tego niezbędny jest proces tranzycji.

Komentarze

Gościówa 2022-07-30 19:02:49 Dzisiejsi oburzeni jutro pójdą klękać przed facetami w sukienkach tj. przedstawicielami mafii pedofilskiej. A może jeszcze któryś załapie się na wizytę w gabinecie metropolity, a może na saunę z sekretarzem. Pamiętajcie, oszczędzajcie nasienie. I to wszystko zagłuszane dzwonami, bo pierdoły nie znają się na zegarku.

Baba z magla 2022-07-30 19:02:19 Wojna musi być! Straszne...

juliusz 2022-07-30 18:58:43 Gdzie są kibole jak są potrzebni??

No i co? 2022-07-30 18:56:24 Mojego syna przyjęła na świat położna "kochająca inaczej". Naprawdę fantastyczna kobieta znająca się na swojej profesji, a porodem było ciężko. Syn ma ponad 37 lat jest zdrowy i za chwilę siądziemy razem do kolacji wypijając wóde i ciesząc się wnukami. Nie obchodzi mnie kto jak eksponuje swoje uczucia, byle w pracy był takim dachowcem jak ta położna.

Hjio 2022-07-30 18:55:33 Szkoda ze nie było tego księdza co takie piękne wiadomości i filmy wysyłał do wiernej

żal mi ich 2022-07-30 18:55:14 Dla społeczeństwa są zupełnie nieprzydatni.

kabaret 2022-07-30 18:55:01 Halina chodź kabarety zobacz nie wytrzymam ze śmiechu chłop się za babę przebrał

Do Wiktorka 2022-07-30 18:52:46 Ty chłopie nie jesteś transpłciowy tylko jeb***ęty. Ogarnij się dzieciaku zanim będzie za późno!

Ludnosc 2022-07-30 18:45:36 Pytam jeszcze raz Kto z nazwiska podpisał dokument wyraxajacy zgode magistratu ?

Do uczestników 2022-07-30 18:43:11 Siostry zakonne to też ludzie. Dlaczego z nich szydzicie? Gdzie ta tolerancja?!

B 2022-07-30 18:38:23 Nawet z Berlina i Charkowa musieli heterofobów przywieźć, żeby jakaś frekwencja tu powstała. Przy okazji: "prof. " to skrót od profesor czy profesorka?

Do Endriu49 2022-07-30 18:37:56 Otóż to! Na jednym wdechu wzywanie do tolerancji i wykluczanie ludzi o innych poglądach. To nie jest żadna wolność, tylko faszyzm.

Bleeee 2022-07-30 18:36:55 Dewianci chcieć, to sobie mogą. Na szczęście to tylko kilka procent społeczeństwa, a hałasu robią tyle, jakby byli większością. Drą się o tolerancji, a przebierają się za zakonnice? Obrzydzenie bierze na sam widok...

meselszmit 2022-07-30 18:35:56 I byłoby to wszystko wesołe, gdyby człowiek nie znał historii i nie widział tego, do czego to wszystko prowadzi w świecie zachodnim. A tam już jest ostro i idzie na prawdziwe noże. Zaczynając od bałaganu w zawodach sportowych, poprzez patologię w wychowaniu dzieci - robieniu z nich zwykłych inwalidów, poprzez koszmar w więzieniach, kończąc na zamieszkach w szkołach i na ulicy. I to samo różni durnie importują tutaj. Po co? Oni sami dobrze wiedzą (kasa!). Nikt tu przecież gejów nie bije.

Belfer 2022-07-30 18:34:30 Biedny Wiktor, jako pietnastolatek ( może nawet nie ma pelnych 15?) ogłasza transpłciowośc to od jakiego czasu jest indoktrynowany seksualizmem? To zbyt wczesnie na te sprawy tu kuratorium powinno zareagować. Nie przechodżmy obojętnie to prosta droga do tragedii, tyle.samobójstw wśrod młodych z pomieszanymi pojęciami

ff 2022-07-30 18:32:41 NIE DAWNO SŁUŻBY MÓWIŁY ŻE SĄ OBRAŻANE PRZEZ TĘCZOWYCH A TERAZ ICH OCHRANIAJĄ ZA NASZE PODATKI...

Adam 2022-07-30 18:31:12 Dobra pobawili się w sobotę, niedzielę odpoczną i w poniedziałek z podkulonym ogonem do roboty.

Brawo 2022-07-30 18:30:50 W wielu opiniach nie zgadzam sie z poslem Braunem,ale ztym,ze trzeba to towarzystwo wybatozyc pelna zgoda.

Endriu49 2022-07-30 18:26:13 Chodzą, krzyczą o miłości tolerancji a tak naprawdę kochają tylko siebie innych nienawidząc i gardząc nimi.

Binarne Binowo 2022-07-30 18:23:06 Pragmatyczni Niemcy już zarządzili że płeć można będzie zmieniać tylko raz w roku. Jakiś Ordnung da radę Niemiec zaprowadzić trzeba się dostosować niebinarnie

XYZ 2022-07-30 18:22:58 Krzystek wydajac zgode na ten cyrk poszedl w slady teczowego Rafala ''dupiarza''' udajacego prezydenta warszawki.

Abc 2022-07-30 18:18:19 To zdjecie mowi wszystko,Te osoby wymagaja pilnego leczenia i separacji od spoleczenstwa.

plus plus 2022-07-30 18:17:43 Szacunek i prawa dla wszystkich - TAK Epatowanie, seksualizacja, nieobyczajne zachowanie i ubiór w miejscach publicznych - NIE Nikt się nie rodzi taki i owaki, to kwestia wyboru. Wyboru do którego powinieneś mieć prawo i zapewnione wsparcie. Potrzebne są rozmowy, ale w tym kraju nikt nie chce i nie umie rozmawiać, każdy pozjadał rozumy i nie chce słuchać drugiej strony. Do tego dochodzą wulgarni przedstawiciele jak np. w Szczecinie LGBT+, to się wiadomo, że nikt nie dogada.

ITD 2022-07-30 18:13:14 Ulicami miasta przemaszerowala przyszlosc narodu .Byli wsrod nch takie tuzy intelektu jak poslowie Po/patologi obywawatelskiej /Filiks i Nitras w biustonoszu i figach,

nie 2022-07-30 18:10:56 Zygać mi się chce jak patrze na to coś

Potulna 2022-07-30 18:09:44 Kotula powinna przepraszać za ściek wulgaryzmu z ust Pacyfki bo tego poziomu nikt z prawaczków jeszcze nie doścignął

Ula 2022-07-30 18:08:06 Pacyfka to ma być kultura, tolerancja miłośc i akceptacja???? To osoba skazana za wulgarny hejt. Diabeł w tęczowym ornacie w dzwon wolności uderza, haha ha to jak Orwell 1984 i ministerstwo miłosci

Witek 2022-07-30 18:05:27 Co to za tolerancja która chce ograniczać innych, zamykać im usta i kiełznać ich myśli swoimi prostymi jak cepy pojećiami? To farbowane jakieś a nie kolorowe