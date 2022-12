Jest decyzja na brakujący kawałek S10 w granicach Szczecina

Viola

2022-12-19 17:03:13

A co z odcinkiem miejskim, nienaturalnie zwężonym do dwóch pasów od ul. Kurzej do zjazdu do Dąbia na odcinku ok. 100 metrów? A co z kolejnym dziwolągiem w centrum miasta, obok kościoła św. św. Piotra i Pawła, gdzie nagle z czterech pasów robią się dwa, bo tzw. Piotrek zrobił ścieżkę rowerową i parking?