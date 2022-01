Podpisali umowy na przygotowanie drogi ekspresowej S10 Stargard - Piła

Elo

2022-01-14 18:55:33

Oczywiście poniższe wypowiedzi to fakty. Ale wierzę w tą eskę bardziej niż w obwodnicę zachodnią. Tej eski jest już naprawdę kawał zrobiony i niewiele potrzeba. Jeżdżę tamtędy często. Połączyło by to Szczecin z Piłą. Potem 40 km krajówki i od Wyrzyska znów eska aż do Bydgoszczy - jakieś 60 km już zrobione. Czyli Szczecin-Bydgoszcz jakieś niecałe 3h jazdy.