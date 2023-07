Dwa ataki w Sarbinowie. Ratownicy zranieni ostrym narzędziem, a turysta śrutem

Do dwóch bardzo niebezpiecznych zdarzeń doszło w nadmorskim Sarbinowie (gmina Mielno). W ich efekcie dwoje ratowników wodnych zostało zranionych ostrym narzędziem przez nieznanego im napastnika. Organizator gry w trzy kubki postrzelił natomiast z broni śrutowej turystę, który dopatrzył się oszustwa.

Do ataku na ratowników wodnych doszło w nocy. Nieznany im mężczyzna wszedł do kwatery, w której nocowali i bez żadnej przyczyny zaatakował młodą dziewczynę i jej kolegę ostrym narzędziem. Obydwoje zranił w okolicach twarzy. W momencie kiedy zaczęli się bronić, na pomoc przyszedł im współlokator. Po krótkiej szarpaninie sprawca uciekł, a pokrzywdzeni zostali przewiezieni do koszalińskiego szpitala. Ich rany okazały się na szczęście powierzchowne i oboje opuścili już placówkę zdrowia.

Policjanci z mieleńskiego komisariatu sporządzili rysopis napastnika, który następnego dnia został zatrzymany. Okazało się, że to 29-letni obywatel Słowacji. Mężczyzna usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i został tymczasowo aresztowany.

Kolejne niebezpieczne zdarzenie rozegrało się na głównej ulicy Sarbinowa, gdzie trzech mężczyzn zorganizowało nielegalną grę w trzy kubki. 52-letni mieszkaniec wielkopolski przebywający z rodziną na urlopie zorientował się, że gra jest oszustwem. Między nim a 21-letnim organizatorem gry doszło do awantury. Podczas jej trwania młodszy mężczyzna strzelił do turysty z broni śrutowej. W wyniku odniesionych obrażeń poszkodowany trafił z urazem głowy do koszalińskiego szpitala.

Niedługo po zdarzeniu 21-latek został zatrzymany przez policję. Usłyszał już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

