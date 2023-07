Brutalnie pobili mężczyznę przy wejściu do parku

Fot. Dariusz R. Janowski

W okolicach wejścia do parku miejskiego w Sławnie 27-letni mężczyzna został zaatakowany przez trzech sprawców. Uderzyli go butelką w głowę, a następnie zaczęli go kopać i zadawać ciosy po całym ciele. W efekcie pobicia pokrzywdzony odniósł poważne obrażenia i został przewieziony przez karetkę pogotowia do szpitala.

Na miejscu zjawili się też sławieńscy policjanci, którzy w efekcie prowadzonych działań już następnego dnia rano zatrzymali wszystkich sprawców.

- Zgromadzony przez funkcjonariuszy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sławnie, materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutu pobicia działając wspólnie i w porozumieniu - informuje st. asp. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na 3 miesiące. 19-latek i 25-latek prosto z sali sądowej trafili do aresztu. W stosunku do trzeciego z podejrzanych za wystarczający prokurator uznał dozór policji. Sprawcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(k)