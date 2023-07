Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych za rozbój w Darłowie

Dwaj mężczyźni, których poszukiwaliśmy za rozbój na 67-latku w Darłowie, zostali zatrzymani - poinformowała w czwartek oficer prasowa KPP w Sławnie st. asp. Kinga Warczak.

Do rozboju doszło w nocy z wtorku na środę na ul. Conrada w Darłowie (Zachodniopomorskie). Zaatakowany został bez powodu 67-latek, któremu dwóch napastników ukradło telefon komórkowy, portfel z dokumentami, kartą bankomatową i pieniędzmi w kwocie ok. 300–500 zł, a także łańcuszek z krzyżykiem o wartości ok. 6000 zł.

Policja, poszukując sprawców przestępstwa, w środę zdecydowała się także na publikację wizerunków obu mężczyzn uchwyconych w kamerach monitoringu i których rozpoznał wcześniej pokrzywdzony, licząc na pomoc obywateli w ich ujęciu.

- Poszukiwani mężczyźni zostali zatrzymani. Jeszcze dziś planowane są z ich udziałem czynności procesowe – poinformowała w czwartek Warczak.

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, poszukiwani napastnicy nie są mieszkańcami powiatu sławieńskiego. Zostali zatrzymani w jednej z miejscowości nadmorskich powiatu koszalińskiego.

Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

