Cały Szczecin w kwiatach. Gala w niedzielę

Już tylko godziny dzielą nas od ogłoszenia zwycięzców tegorocznej, 48. edycji konkursu pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach”, organizowanego przez naszą redakcję przy wsparciu pozostałych partnerów i jak zawsze niezawodnych sponsorów. Laureatów poznamy w niedzielę 25 września tradycyjnie w samo południe podczas finałowej gali i – co oczywiste – wśród kwiatów i zieleni Rajskiego Ogrodu przy al. Wojska Polskiego.

Po raz trzeci z rzędu o tytuły, puchary i nagrody uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach: ogród przydomowy, balkon, inna forma zagospodarowania terenu zielonego i działka. W każdej z nich swój werdykt wydała już komisja konkursowa. Natomiast nasi Czytelnicy nadal mogą wydać własny, nadsyłając SMS-a, wskazując swojego faworyta, który – w ich ocenie – zasługuje na specjalną przyznawaną też Nagrodę Publiczności.

Niemal do ostatniej chwili, tj. do soboty 24 bm. do godz. 23.59 czekamy na SMS-y. Można je wysyłać na numer 7148 (koszt: 1,23 zł z VAT), wpisując hasło: kurier.kwiaty.x. Zamiast x należy wstawić liczbę przypisaną do wybranego przez siebie kandydata. Każdemu z nich – imiennie – został przypisany kod SMS, tj. liczba porządkowa od 1 do 20. Na stronie internetowej www.24kurier.pl – w zakładce: Cały Szczecin w kwiatach 2022 – publikujemy pełną listę 20 finalistów konkursu ze zdjęciami ich ogrodów, balkonów, działek i innych form zagospodarowania terenu zielonego. Jednocześnie zachęcamy przed wyborem do lektury zamieszczonych tam prezentacji wszystkich uczestników zielonej rywalizacji wraz z fotogaleriami.

Nagrodą publiczności będzie pobyt w ośrodku Uzdrowiska Połczyn Polskiej Grupy Uzdrowisk (zaproszenie dla dwóch osób). Upominki tym razem otrzymają także ci, którzy w SMS-owym głosowaniu zajmą II i III miejsce. Są to kosmetyki nowej marki Terra Zdrój. Natomiast uczestnicy głosowania mogą wygrać kalendarze ścienne na rok 2023. Przypominamy, że nagroda publiczności ma charakter dodatkowej i pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcia konkursowego jury.

Zapraszamy do głosowania, a osoby zainteresowane do odwiedzin Rajskiego Ogrodu podczas niedzielnej gali! ©℗

AKTUALNE WYNIKI GŁOSOWANIA