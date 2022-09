Przedsiębiorca Roku 2022 Pomorza Zachodniego wybrany!

We wtorek (20 września) podczas wieczornej gali Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, która obchodzi 25-lecia istnienia, ogłoszono, kto zwyciężył w konkursie Przedsiębiorca Roku 2022 Pomorza Zachodniego. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. Ponadto czterem osobom wręczono Buławy Nestora Przedsiębiorczości.

W kategorii Przedsiębiorstwo do 10 zatrudnionych główną nagrodę otrzymała firma BalticDesign Institute. W kategorii Przedsiębiorstwo od 11 do 50 zatrudnionych zwyciężyła firma PM Services Poland, a w kategorii Przedsiębiorstwo od 51 do 250 zatrudnionych – IAI. W kategorii Przedsiębiorstwo powyżej 250 zatrudnionych wygrała firma Eagle.

Managerem Roku Pomorza Zachodniego 2022 został Marek Samborski z firmy Garo Polska.

W nowej kategorii – Przedsiębiorstwo rodzinne – zwyciężyła Grupa Mojsiuk.

W kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu główna nagroda przypadła firmie Espersen Poland.

Po raz pierwszy w historii konkursu wręczono Nagrodę internautów. Trafiła do firmy CEVA Logistics CFS Fulfilment Solutions.

Tradycyjnie przyznano też Buławy Nestora Przedsiębiorczości. Uhonorowano w ten sposób mec. Grażynę Wódkiewicz, Renatę Gryczkę, Wojciecha Tesznera i Lesława Siemaszkę.

