Uniwersytet Szczeciński ma szansę na laury. Możemy pomóc uczelni

Dziewięć projektów Uniwersytetu Szczecińskiego zostało nominowanych do nagrody "Laurów Uniwersyteckich". Każdy z nas może oddać na nie głos i pomóc największej uczelni na Pomorzu Zachodnim w wygranej.

Przedsięwzięcia US zostały nominowane we wszystkich kategoriach "Laurów". O wielu z nich wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszej gazety.

Są to: Matematyka w obiektywie (w kategorii projekt naukowy), US dla Ukrainy (projekt społeczny), Rights for US (projekt prostudencki), Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności (projekt kulturalny), #rUSzamy się (projekt sportowy), Akcja Ewaluacja (projekt dydaktyczny), Akademia Rozwoju Młodego Naukowca (Uniwersytet Perspektyw), Kwiat za grat (EKO Projekt) oraz NiUS Radio (Media Uniwersyteckie).

Głosowanie potrwa do środy do godz. 20. Głosować można na stronie https://laury2022.pl

W ubiegłym roku Uniwersytet Szczeciński pobił rekord nie tylko nominacji, ale również zwycięskich laurów w aż 5 kategoriach.

Ideą "Gali Laurów Uniwersyteckich" jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów.

Jak wskazuje organizator imprezy, Forum Uniwersytetów Polskich: "Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach".

