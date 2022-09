Uniwersytet Szczeciński rozpoczął nowy rok akademicki

Uniwersytet Szczeciński, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim, zainaugurował nowy rok akademicki. Jego władze są zadowolone z tego, jak US wypadł w generalnej ocenie wszystkich polskich uniwersytetów - jednocześnie z niepokojem przyglądają się zawirowaniom ekonomicznym, które mogą się odbić na funkcjonowaniu szkół wyższych.

- Ten rok akademicki będzie wyjątkowy. Ogromny wpływ na niego będzie miała zakończona właśnie ewaluacja dyscyplin naukowych oraz sytuacja gospodarcza - mówił podczas inauguracji rektor US prof. Waldemar Tarczyński. - W tym roku o indeks ubiegało się 8 700 kandydatów. O 300 więcej niż w ubiegłym roku. W tym 992 obcokrajowców. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych zrekrutowaliśmy 4500 studentów.

Rektor pochwalił się także 500 doktorami. Są ważni, podkreślał, bo generalnie US jest uniwersytetem młodym. I to obecni doktorzy będą budować przyszłość uczelni. Prof. Tarczyński zapewnił, że US chce odpowiadać na potrzeby otoczenia społecznego i gospodarczego.

- W roku 2022 / 2023 Uniwersytet Szczeciński to będzie uniwersytet aktywny i innowacyjny, uniwersytet bez barier, uniwersytet wspierający otoczenie, uniwersytet bez granic, uniwersytet czystej energii, uniwersytet dla środowiska, uniwersytet otwarty - wyliczał rektor.

Prof. Tarczyński ocenił, ze w tej chwili zarządzanie uczelnią nie jest łatwe - ze względu na gospodarkę, niż demograficzny, pandemię.

List od ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka przeczytał wicewojewoda Tomasz Wójcik. Padły ważne z punktu widzenia nauczycieli akademickich deklaracje. W październiku o 150 milionów złotych ma się zwiększyć subwencja na ich wynagrodzenia. W tym i w następnym roku kalendarzowym resort nauki chce przeznaczyć półtora miliarda złotych dla wszystkich pracowników szkół wyższych.

- Pracujemy intensywnie nad redukcją kosztów utrzymania uczelni, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę energii elektrycznej, której wzrost jest spowodowany wojną w Ukrainie i związanym z nią światowym kryzysem energetycznym. Sprawa ta jawi się jako priorytetowa - czytał wicewojewoda.

Głos zabrał także konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej. Podziękował Uniwersytetowi Szczecińskiemu za to, że przyjął w swoje mury wiele Ukrainek i Ukraińców.

- To oni kiedyś wezmą na swoje barki zniszczony i zrujnowany kraj - zauważył. - Naród bez czołówki intelektualnej nie będzie istniał.

Podczas tegorocznej rekrutacji na US największym powodzeniem wśród maturzystów cieszyły się: filologia angielska, filologia norweska, Global Communication, psychologia, prawo oraz komunikacja i psychologia w biznesie.©℗

(as)