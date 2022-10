Radio Uniwersytetu Szczecińskiego walczy o Laur Uniwersytecki. Głosowanie trwa do środy

NiUS Radio, czyli rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego, po 10 miesiącach działalności walczy o Laur Uniwersytecki w kategorii "Media uniwersyteckie". Głosowanie trwa do środy do godz. 20:00. Inne projekty US zostały nominowane w pozostałych kategoriach.

Jak czytamy na stronie organizatorów plebiscytu: „Ideą Laurów Uniwersyteckich jest wskazywanie inicjatyw, osób i organizacji, które wspierają działalność studentów. Studia to niezwykły czas kształtowania swojej tożsamości i zdobywania wielu kompetencji. Niezwykle istotne jest to, aby młodzi ludzie podczas studiów znaleźli miejsca i osoby, którzy chętnie służą pomocą oraz korzystali z możliwości uczestnictwa w inicjatywach odbywających się na ich uczelniach”.

NiUS Radio to internetowa rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego działająca w ramach Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności. Można jej słuchać na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. W ramówce są audycje z zakresu nauki, kultury i sportu, a także formy publicystyczne, wywiady i dyskusje z ekspertami oraz pasmo popularnonaukowe. Wiadomości z życia Uczelni nadawane są w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Integralnym elementem jest portal www.niusradio.pl, gdzie znajdziecie m.in. bibliotekę multimediów oraz archiwum najciekawszych audycji i podcastów.

- To wielki sukces pracowników i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, bo aż 9 projektów otrzymało nominację w każdej konkursowej kategorii – mówi dr Konrad Wojtyła, dyrektor Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności oraz szef NiUS Radia. - Szczególnie cieszy mnie nominacja dla naszej rozgłośni i portalu www.niusradio.pl, które o Laur Uniwersytecki rywalizuje w finale z telewizją studencką działającą przy Zarządzie Samorządu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Radiem Meteor z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To dla nas wielkie wyróżnienie, bo NiUS Radio działa zaledwie od 10 miesięcy, a już konkuruje z najlepszymi w Polsce. Dzięki zaangażowaniu kolegium rektorskiego i całej społeczności uniwersyteckiej udało nam się dokonać rzeczy wręcz niemożliwych, a nie jest to nasze ostatnie słowo. Mamy ogromny potencjał. Redakcja stale się powiększa, a w ofercie przybywa audycji i programów. Niedawno uruchomiliśmy aplikacje na urządzenia mobilne, a wkrótce w studiu radiowym zaczniemy realizować również rozmowy w formacie audio-video. Dziękuję całemu zespołowi za ciężką pracę, a Państwa zachęcam do oddawania głosów nie tylko na NiUS Radio, ale wszystkie projekty Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pozostałe nominowane projekty US to: Matematyka w obiektywie, Akademia Rozwoju Młodego Naukowca, Gala Aktywności Studenckiej Gryfy Samorządności, US dla Ukrainy, #rUSzamysię, Rights for US, Akcja Ewaluacja oraz Kwiat za grat.©℗

(as)