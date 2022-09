Rośliny i sztuka uliczna

Na ścianie budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego powstał pierwszy w naszym mieście botaniczny mural. Promuje zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza. Po prawej stronie malunku znajduje się Papaver rhoeas L. (mak polny), gatunek śródziemnomorsko-irano-turański. W Polsce pojawił się wraz z rolnictwem neolitycznym jako chwast upraw zbożowych. Roślina po lewej stronie u dołu to Lonicera periclymenum L. (wiciokrzew pomorski) – rodzimy gatunek pnącza występujący na Pomorzu Zachodnim w lasach, szczególnie nadmorskich, w Polsce osiąga wschodnią granicę zasięgu ogólnego. Po lewej u góry namalowany liść mięty (Mentha L.). Tłem jest tkanka roślinna, a poziome i skośne linie symbolizują sieć internetową i przepływ informacji. Wykonawcą muralu jest firma ColorArt z Będzina, a jego ostateczny projekt został wykonany w wyniku konsultacji z pracownikami Działu Projektów US oraz Instytutu Biologii US.

(as)