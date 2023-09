EuroSkills Gdańsk 2023: z zawodów EuroSkills korzyści odnoszą całe sektory gospodarki

PAP/M. Kmieciński

578 młodych profesjonalistów z 32 państw rozpoczęło 6 września trzydniową rywalizację w 42 konkurencjach na EuroSkills Gdańsk 2023. Zawodników wspierają trenerzy i 500 ekspertów w konkursowych dziedzinach. Polskę reprezentuje 41 zawodników startujących w 36 dyscyplinach. „Wyjątkowe zawody, mnóstwo rzeczy dzieje się tutaj” – mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zawody EuroSkills Gdańsk 2023 odbywają się w proklamowanym przez Komisję Europejską Roku Umiejętności. Imprezie towarzyszą ważne wydarzenia. 7 września odbywa się Międzynarodowy Kongres Edukacji, na którym politycy i eksperci z krajów UE odpowiadają na pytanie, jak najefektywniej łączyć ekonomię, biznes, Green Deal i rynek pracy ze światem edukacji. Gościem specjalnym jest Nicolas Schmit, komisarz UE ds. zatrudnienia i praw socjalnych.

„To wyjątkowe zawody w każdym aspekcie. Wespół z WorldSkills Europe chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii. Komisja Europejska zaufała nam jako organizatorom i bardzo nas wsparła finansowo. Nasz gość specjalny – Nicolas Schmit był cały czas z nami i patrzył, jakie czynimy postępy” – zaznaczył Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE podczas konferencji prasowej 6 września.

Kluczową częścią ekosystemu EuroSkills są eksperci WorldSkills Europe, reprezentujący swój kraj, którzy wspomagają zawodników dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Każda z 42 konkurencji na EuroSkills Gdańsk 2023 wymaga dedykowanego zespołu ekspertów, kierowników warsztatów i wolontariuszy do pomocy.

„W WorldSkills Europe mamy 500 ekspertów z różnych dziedzin, którzy przez dwa lata pracują z uczestnikami, by zdobyli doskonałość na światowym poziomie. To są bardzo specyficzne umiejętności, żeby poradzić sobie z wysoce technicznymi zadaniami” - podkreśliła Teija Ripattila, członek zarządu WorldSkills Europe.

Dodała, że z zawodów EuroSkills odnoszą korzyści nie tylko instytucje edukacyjne, ale również całe sektory gospodarki.

„W Europie potrzebujemy najbardziej wyspecjalizowanych pracowników. Zawody to czubek góry lodowej. Widzę to na swoim przykładzie, jako nauczycielki, która opiekowała się grupą 20 uczniów przygotowujących się do EuroSkills w jednej z konkurencji. Na zawody pojechał jeden uczeń, ale każdy z tej dwudziestki otrzymał takie samo specjalistyczne szkolenie” – zaznaczyła Teija Ripattila.

Podczas EuroSkills zawodnicy muszą wykazać się umiejętnościami technicznymi zarówno indywidualnie jak i zespołowo, aby wykonać w ciągu trzech dni konkretne zadania w swojej konkurencji: projekt testowy lub serię projektów w ściśle określonych ramach czasowych, korzystając z najnowocześniejszych maszyn i urządzeń.

„Nasza firma dostarcza maszyny do konkurencji Frezowanie CNC. Zależy nam, aby nasi klienci mieli możliwość zobaczenia, że oprócz dostarczania maszyn staramy się w Polsce rozwijać tę dziedzinę, aby zapewnić pracowników dla naszych klientów. Nowa maszyna to również nowy pracownik, a te młode osoby które dzisiaj tu konkurują są potencjalnymi pracownikami dla naszych klientów” – powiedział Marcin Berta z firmy DMG MORI sp. z o.o., ekspert w konkurencji Frezowanie CNC.

Projekty konkursowe wymagają złożonej wiedzy technicznej i umiejętności, których młodzi ludzie uczą się i opanowują w trakcie nauki w szkole, studiów i szkoleń w miejscu. Uczą się również radzenia sobie ze stresem.

„Podczas treningów nikt nam nie patrzy na ręce, ale w trakcie zawodów patrzymy jak inni pracują, obawiamy się, że coś może nam nie wyjść. Dochodzi też stres ze strony otoczenia, ponieważ wiele osób przychodzi oglądać konkurencję. Jedni głośno rozmawiają, inni robią zdjęcia, ktoś inny krzyczy, dopinguje innego zawodnika. To może być mocno rozpraszające” – wyjaśnił Patryk Rudź z firmy DMG MORI sp. z o.o., trener reprezentacji Polski w konkurencji Frezowanie CNC.

Dyrektor generalny FRSE podkreśla, że społeczność WorldSkillsowa, w tym przypadku jej część europejska, uczy się wzajemnie od siebie. Dlatego na EuroSkills Gdańsk 2023 znalazły się również stoiska organizatorów przyszłych EuroSkills: w 2025 r. w Herning (Dania) i w 2027 r. w Dusseldorfie (Niemcy wspólnie z Luksemburgiem).

„Nasi koledzy z Niemiec podkreślali, że są pod wrażeniem naszej ceremonii otwarcia i wykorzystają parę elementów w organizacji zawodów na swoim terenie. W ten sposób nadbudowuje się wiedza i doświadczenie. My też uczyliśmy się od innych, więc cieszymy się, dziękujemy im za te słowa, bo to oznacza że my jako Polska jesteśmy aktywnym uczestnikiem społeczności WorldSkills i możemy dużo do niej wnieść” – powiedział Paweł Poszytek.

Źródło informacji: PAP MediaRoom