Olsztyn w centrum wydarzeń koreańsko-polskiej współpracy biznesowej. Zaproszenie do serca Warmii i Mazur

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Już 13 września 2023 roku w Olsztynie odbędzie się konferencja „Korea - Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu" adresowana do przedsiębiorców z regionu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. To znakomita okazja do wzmacniania sieci powiązań gospodarczych z rynkiem koreańskim, którego reprezentanci, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zawitają do stolicy naszego województwa. Miejscem realizacji wydarzenia będzie Hotel Wileński.

Celem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Republiki Korei a warmińsko-mazurskimi firmami, jak również zainicjowanie partnerstwa informacyjno-biznesowego. Uczestnicy mają szansę zdobyć cenną wiedzę dotyczącą nie tylko potencjału gospodarczego Warmii i Mazur, ale ponadto poznać dorobek polskich i azjatyckich startupów z sektora technologii żywności i rolniczego. Będzie też okazja na zaznajomienie się z działalnością parków technologicznych stanowiących impuls rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie.

Spotkanie uzupełnią prelekcje przedstawicieli Koreańskiej Agencji Promocji Technologii Rolniczych (KOAT) oraz Koreańskiego Instytutu ds. Badań Ekonomii Przemysłu i Handlu (KIET). Nie zabraknie czasu i przestrzeni na networking z zagranicznymi startupami oraz wspomnianymi instytucjami rządowymi. Konferencję poprowadzą Piotr Burczyk, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Marta Allina, dyrektor South Ventures.

Program wydarzenia:

https://invest.warmia.mazury.pl/wp-content/uploads/2023/09/Szczegolowy-program.pdf

W trakcie konferencji „Korea - Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu” zgromadzeni goście zagraniczni dowiedzą się, jak realizować proces współpracy z polskimi partnerami biznesowymi, a uczestnicy z Polski uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania oferty na tamtejszy rynek. Prelekcje w trakcie wydarzenia tłumaczone będą konsekutywnie.

Konferencja „Korea - Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu” odbędzie się 13 września 2023 roku, w godz. 10:00 - 16:00 w Hotelu Wileńskim przy ul. Ryszarda Knosały 5 w Olsztynie. Chęć udziału w wydarzeniu należy uprzednio zgłosić mailowo: m.dabrowska@warmia.mazury.pl. Szczegółowych informacji udziela Monika Dąbrowska, główny specjalista w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tel. 89 512 51 83. Liczba miejsc jest ograniczona.

Źródło informacji: PAP MediaRoom