Chcą w studium wpisu o rynku Szafera. Kupcy, osiedlowcy i mieszkańcy jednym głosem

Ustalenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin już jako dokumentu obowiązującego, po uchwaleniu przez radnych, będą miały dalekosiężne skutki dla jego rozwoju jako aglomeracji i wywrą istotny wpływ na wygląd i przeobrażenia publicznych przestrzeni każdego z osiedli z osobna.

Jednym z miejsc, co do których przyszłości pojawiły się wątpliwości, jest fragment w centrum osiedla Zawadzkiego-Klonowica, na którym od lat funkcjonuje kompleks pawilonów handlowych i straganów rynku Szafera. Stąd oddolna inicjatywa społeczna, by planiści z magistratu uwzględnili konkretny zapis o przeznaczeniu tego terenu na cele, jakie pełni obecnie.

Projekt studium w swej części dotyczącej tej konkretnej lokalizacji wzbudził duże obawy wśród kupców i mieszkańców. Nie są oni pewni, czy ten ważny dla nich punkt handlowo-usługowy w perspektywie dekady nie zniknie z mapy osiedla. Jak wskazują, w odróżnieniu od innych targowisk, takich jak Manhattan w Niecce Niebuszewskiej, teren targowiska u zbiegu ulic Władysława Szafera i Tadeusza Zawadzkiego, nie został

...